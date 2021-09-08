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    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства

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    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства

    Подборка разбойников, которые не могут удержаться от проделок и очень уж любят похулиганить

    Каждый владелец питомца знает, что иметь домашнее животное значит не только нежиться с ним в кроватке, весело проводить вместе время и выкладывать совместные фоточки в соцсети, но еще и быть готовым к различным хулиганствам этих мохнатых товарищей.

    Ронять растения, обдирать мебель и играть с туалетной бумагой — это тоже часть повседневной рутины наших маленьких собратьев. И хозяевам приходится мириться с таким положением дел, а все потому, что они очень уж любят своих очаровательных озорников.

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    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства
    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото пушистых прохвостов, которые и дня не проживут без хулиганства