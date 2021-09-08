Подборка самых забавных снимков финалистов конкурса Wildlife Photography Awards

Фотографам удалось заснять животный юмор

Каждый год фотографы дикой природы соревнуются за звание автора самой смешной фотографии в отрасли. И с каждым годом кадры становятся только уморительнее.

Предлагаем посмотреть финалистов этого года.

«Выдра таскает своего детеныша из стороны в сторону, обучая его плавать», «Я фотографировал голубей в полете, когда этот лист приземлился ему на клюв», «Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить луговую собаку, жертва прыгнула к орлу и напугала его так сильно, что успела сбежать в ближайшую нору», «Думаю, он знал, что я следил за ним, потому что внезапно он просто остановился и три секунды смотрел на меня», «Недавно я фотографировал группу гусят, как вдруг один оторвался от стаи. Несколько секунд он прятался за ножкой скамейки, прежде чем высунуть свою маленькую голову, чтобы поздороваться с остальными», - комментируют свои снимки фотографы.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.