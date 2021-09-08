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    Подборка самых забавных снимков финалистов конкурса Wildlife Photography Awards

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    Подборка самых забавных снимков финалистов конкурса Wildlife Photography Awards

    Фотографам удалось заснять животный юмор

    Каждый год фотографы дикой природы соревнуются за звание автора самой смешной фотографии в отрасли. И с каждым годом кадры становятся только уморительнее.

    Предлагаем посмотреть финалистов этого года.

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    "Недавно я фотографировал группу гусят, как вдруг один оторвался от стаи. Несколько секунд он прятался за ножкой скамейки, прежде чем высунуть свою маленькую голову, чтобы поздороваться с остальными". Автор — Чарли Пейдж
    "Думаю, он знал, что я следил за ним, потому что внезапно он просто остановился и три секунды смотрел на меня". Автор — Патрик Дирлам
    "Ранним утром стрекоза на цветке смотрит в объектив моей камеры, и кажется, что она смеётся". Автор — Аксель Бокер
    "Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить луговую собаку, жертва прыгнула к орлу и напугала его так сильно, что успела сбежать в ближайшую нору". Автор — Артур Тревино
    "Выдра таскает своего детёныша из стороны в сторону, обучая его плавать". Автор — Чи Ки Тео
    "Я фотографировал голубей в полёте, когда этот лист приземлился ему на клюв". Автор — Джон Спирс
    "Детёныш серого тюленя хихикает. Я был в восторге от этого выражения лица. Это так похоже на человеческие эмоции". Автор — Мартина Новотна
    "Юный лангур трясёт своим телом, что создаёт впечатление, словно он танцует". Автор — Сарош Лодхи
    "Выше головы не прыгнешь!" Автор — Чу Хан Линь
    "Белоголовые орланы могут использовать одно и то же гнездо годами и даже десятилетиями, добавляя в него новый материал в начале и в течение сезона гнездования. Обычно они хорошо умеют отрывать ветви деревьев во время полёта. Это был не тот случай..." Автор — Дэвид Эппли
    "Слон выражает свою радость, принимая грязевую ванну на фоне высохших деревьев на берегу озера Кариба в Зимбабве". Автор — Вики Джаурон
    "Я провёл целый день в месте обитания сусликов, и маленькие смешные зверюшки меня не подвели". Автор — Роланд Краниц
    "Этот енот пытается проникнуть в дом из любопытства... ну или хочет украсть еды". Автор — Николя де Волькс
    "Младенцы забрались на свою маму и друг на друга, изо всех сил пытаясь выглянуть, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Фото сделано в Юго-Западном Онтарио, Канада". Автор — Кевин Бискаборн
    "Маленькая, зато своя". Автор — Брук Берлинг

    «Выдра таскает своего детеныша из стороны в сторону, обучая его плавать», «Я фотографировал голубей в полете, когда этот лист приземлился ему на клюв», «Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить луговую собаку, жертва прыгнула к орлу и напугала его так сильно, что успела сбежать в ближайшую нору», «Думаю, он знал, что я следил за ним, потому что внезапно он просто остановился и три секунды смотрел на меня», «Недавно я фотографировал группу гусят, как вдруг один оторвался от стаи. Несколько секунд он прятался за ножкой скамейки, прежде чем высунуть свою маленькую голову, чтобы поздороваться с остальными», - комментируют свои снимки фотографы.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: в мире животных фотография курьез
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    Подборка самых забавных снимков финалистов конкурса Wildlife Photography Awards