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    В США котику по кличке Лось доверили принести кольца к алтарю. Курьезные фото

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    В США котику по кличке Лось доверили принести кольца к алтарю. Курьезные фото

    Наряд кота стал лучшим за всю историю свадеб

    На прошлой неделе Ник Донателли и Диана Гонсалес из США поженились спустя несколько лет, проведенных вместе. Пока молодожены зачитывали клятвы друг другу, гости торжества слышали радостное мяуканье. Никто не понимал, откуда доносится звук, пока не пришло время надевать кольца. Оказалось, важную задачу принести символы вечной верности доверили коту по кличке Лось. Усатый подошел к исполнению обязанностей с полной отдачей!

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    В США котику по кличке Лось доверили принести кольца к алтарю. Курьезные фото
    В США котику по кличке Лось доверили принести кольца к алтарю. Курьезные фото

    Сопровождал Лося его хозяин и сводный брат невесты Ричард Скотт Ларсон. Когда торжество закончилось, американец поделился фотографией нарядного питомца у себя в твиттере. Снимок делового кота тут же стал вирусным. За пару дней кадр оценило почти 800 тысяч человек. Еще сто тысяч — на Reddit.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: курьез животные
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    В США котику по кличке Лось доверили принести кольца к алтарю. Курьезные фото