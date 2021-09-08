У знаменитого рэпера вырвали со лба розовый бриллиант за $24 млн прямо на концерте

Напомним, рэпер в феврале этого года имплантировал себе в лоб розовый бриллиант, который оплачивал с 2017 года

Известный американский 26-летний рэпер Lil Uzi Vert (Симер Бисил Вудс) признался, что летом на ежегодном музыкальном хип-хоп фестивале Rolling Loud Miami 2021 у него вырвали со лба розовый бриллиант за $24 млн.

Об этом рэпер рассказал журналисту TMZ, когда тот спросил, почему исполнитель снял украшение.

По словам Lil Uzi Vert , он прыгнул в толпу, и кто-то из слушателей, вероятно, случайно, сорвал бриллиант.

«У меня было шоу в Rolling Loud, и я прыгнул в толпу, и они как бы вырвали его. У меня еще есть мой бриллиант, поэтому я чувствую себя хорошо», – ответил Узи.

Напомним, рэпер в феврале этого года имплантировал себе в лоб розовый бриллиант, который оплачивал с 2017 года. Это решение он аргументировал так: камень на кольце легко потерять, а так он всегда будет на видном месте.

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