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    Жизнь

    Balenciaga выпустил кроссовок за €5 тысяч, который нельзя надеть

    • Розсилка
    Balenciaga выпустил кроссовок за €5 тысяч, который нельзя надеть

    Стоит латунный кроссовок 5390 евро

    Латунная скульптура, размер которой соответствует 41-му размеру обуви даст начало линии предметов декора французского модного дома

    Модный бренд Balenciaga запустил линию предметов интерьера и арт-объектов для дома Objects — соответствующий раздел появился на сайте бренда.

    В первый релиз новой линии вошла скульптура в виде кроссовка Track.2 — одной из самых узнаваемых моделей обуви Balenciaga.

    Скульптура выполнена из латуни, покрыта палладием и изображает кроссовок 41-го размера в натуральную величину. Вес объекта составляет 2,5 кг, он состоит из 16 деталей. Скульптуры в виде кроссовок сделаны в Италии и вышли ограниченным тиражом в 20 экземпляров — их можно будет приобрести в магазинах Balenciaga по всему миру.

    В дальнейшем в линии Objects также будут выходить коллекционные предметы небольшими тиражами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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