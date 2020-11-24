Balenciaga выпустил кроссовок за €5 тысяч, который нельзя надеть

Стоит латунный кроссовок 5390 евро

Латунная скульптура, размер которой соответствует 41-му размеру обуви даст начало линии предметов декора французского модного дома

Модный бренд Balenciaga запустил линию предметов интерьера и арт-объектов для дома Objects — соответствующий раздел появился на сайте бренда.

В первый релиз новой линии вошла скульптура в виде кроссовка Track.2 — одной из самых узнаваемых моделей обуви Balenciaga.

Скульптура выполнена из латуни, покрыта палладием и изображает кроссовок 41-го размера в натуральную величину. Вес объекта составляет 2,5 кг, он состоит из 16 деталей. Скульптуры в виде кроссовок сделаны в Италии и вышли ограниченным тиражом в 20 экземпляров — их можно будет приобрести в магазинах Balenciaga по всему миру.

В дальнейшем в линии Objects также будут выходить коллекционные предметы небольшими тиражами.

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