Курьезные фото самых необычных пассажиров метро, которые вызывают много вопросов

Подборка странных пассажиров метро, которые немного пугают окружающих. Курьезные фото

Прилагательные «обычный», «нормальный» и «заурядный» точно не подходят для описания людей из нашего материала. Эти чудики своими выходками и внешним видом вызвали шок и улыбки у попутчиков, а те, в свою очередь, не смогли не поделиться их снимками с остальным миром.

Собрали для вас фото самых необычных пассажиров метро, которые вызывают слишком много вопросов.

Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.