Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников

А как сидит ваш пес?

На сабреддит под названием «Что не так с твоей собакой» подписаны более 1,3 миллиона человек. Популярность сообщества довольно легко объяснить: ежедневно там появляются жутко забавные снимки псов различных пород, которые ведут себя так, словно немного вышли из строя.

Неуклюжесть и нелепость этих очаровательных питомцев заставят улыбаться даже кошатников. Убедитесь в этом, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.