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    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников

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    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников

    А как сидит ваш пес?

    На сабреддит под названием «Что не так с твоей собакой» подписаны более 1,3 миллиона человек. Популярность сообщества довольно легко объяснить: ежедневно там появляются жутко забавные снимки псов различных пород, которые ведут себя так, словно немного вышли из строя.

    Неуклюжесть и нелепость этих очаровательных питомцев заставят улыбаться даже кошатников. Убедитесь в этом, пролистав ниже.

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    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников
    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников

    Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

    Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото «сломавшихся» псов, которые веселят даже кошатников