  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото

    Когда привел питомца к ветеринару

    Многие люди в детстве обожали играть в прятки. Однако выяснилось, что не только двуногие любят эту простую и незатейливую забаву: среди братьев наших меньших также есть ценители, но получается у них ихз лап вон плохо.

    Собрали в это материале снимки кошек и собак, которые не смогли спрятаться, зато смогли покорить сердца пользователей соцсетей.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото
    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

    Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

    Читайте также: Кто вылетел из шоу «Танцы со звездами». Неожиданное решение зрителей
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото