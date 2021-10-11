Эти питомцы решили сыграть в прятки, но с треском провалились. Курьезные фото

Когда привел питомца к ветеринару

Многие люди в детстве обожали играть в прятки. Однако выяснилось, что не только двуногие любят эту простую и незатейливую забаву: среди братьев наших меньших также есть ценители, но получается у них ихз лап вон плохо.

Собрали в это материале снимки кошек и собак, которые не смогли спрятаться, зато смогли покорить сердца пользователей соцсетей.

Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.