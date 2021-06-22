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    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов

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    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов

    «Четыре состояния хаски. Шок, отвращение, радость, самодовольство»

    Каждый, кто хоть раз в жизни наблюдал за собаками дольше 5 секунд, знает, что их мордочки способны выразить целый спектр эмоций. Не дали вкусняшку? Вот вам тоска и выражение бескрайней печали в глазах. Позвали гулять? Уши сами подскакивают вверх, а на морду любимчика уже наползает улыбка.

    Да и любые другие крупные и мелкие моменты жизни меняют выражение лица питомца на раз-два. Так что хозяевам остается только вовремя вытащить телефон, чтобы успеть снять эмоции своего песеля.

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    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов
    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов

    «Четыре состояния хаски. Шок, отвращение, радость, самодовольство», «Когда хозяйка игнорирует тебя целых 2 секунды» «Кажется, кому-то нужен костюм Гринча», «Эмоции собаки, которая увидела своего друга в окошке», «Вот это задор, вот это эмоции!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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    Курьезные фото собак, чьи выражения мордочки говорят о себе громче слов