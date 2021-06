В Таиланде голодный слон проломил стену дома, учуяв запах риса на кухне

В Таиланде слон посреди ночи пробил дыру в стене жилого дома, когда учуял запах еды и захотел полакомиться. Об этом сообщает Daily Mail.

Животное проломило стену кухни, где лежал пакет риса. Хозяйка дома Рачадаван Пхунгпрасоппорн вместе с мужем проснулась из-за шума и бросилась проверять, что же произошло. Пара была шокирована, увидев, как из стены высовывается морда слона с его огромными бивнями.

