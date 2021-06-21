Человеческой глупости нет предела. Подборка курьезных доказательств

Самые популярные и глупые цитаты можете найти, пролистав ниже

Каждому человеку свойственно ошибаться или верить в странные и глупые вещи. Например, в плоскую Землю или опасность прививок. Так, пользователь Reddit задал юзерам сайта забавный вопрос: «Какую самую глупую вещь вы когда-либо слышали?» и тем самым открыл портал в абсурдную страну уморительных высказываний, вызывающих испанский стыд.

Самые популярные и глупые цитаты можете найти, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.