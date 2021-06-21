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    Человеческой глупости нет предела. Подборка курьезных доказательств

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    Человеческой глупости нет предела. Подборка курьезных доказательств

    Самые популярные и глупые цитаты можете найти, пролистав ниже

    Каждому человеку свойственно ошибаться или верить в странные и глупые вещи. Например, в плоскую Землю или опасность прививок. Так, пользователь Reddit задал юзерам сайта забавный вопрос: «Какую самую глупую вещь вы когда-либо слышали?» и тем самым открыл портал в абсурдную страну уморительных высказываний, вызывающих испанский стыд.

    Самые популярные и глупые цитаты можете найти, пролистав ниже.

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    Моя сестра запаниковала в самолете, ей стало жарко, поэтому она спросила, можно ли открыть окно. Парень, сидевший позади нас, хихикал минут пять.
    Как-то я работал мерчандайзером, и мы с коллегой расставляли кофейные чашки на полки. И она в какой-то момент спросила, почему не делают кружки для левой руки. Я молча развернул чашку за 180 градусов.
    «Это не измена, если вы не любите человека, с которым вы в отношениях» — самая тупая вещь, которую мне когда-либо говорили.
    Кто-то пытался убедить меня, что у змей нет костей. Когда же я показал им фото змеиного скелета, то услышал: «Ну это ребра, а не кости». Ясно, понятно.
    Одна девочка из моего класса спросила, зачем нужны фермы, если она покупает продукты в супермаркете.
    «Почему японцы постоянно страдают от цунами? Их что не защищает эта великая стена?» — это самое глупое высказывание, которое я когда-либо слышал.
    В 8-м классе девочка спросила у учителя: «Как люди дышали до того, как появилось электричество?».
    «Несколько лет назад коллега накануне солнечного затмения сообщила мне с важным видом, что это все обман. По ее словам, если бы луна „вошла в солнце“, то она бы расплавилась».
    «Разве мы не может просто уничтожить все бактерии, чтобы больше никогда не болеть», — с умным видом сказал чувак на уроке микробиологии.
    Это буквально цитата одного из моих знакомых: «Маски опасны, потому что мы не должны вдыхать выделяемый нами угарный газ».
    Один знакомый полчаса доказывал мне, что тигры — это самки львов.
    «Интересно, почему метеоры всегда падают в кратеры», — однажды выдал мой одноклассник.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез
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    Человеческой глупости нет предела. Подборка курьезных доказательств