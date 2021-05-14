Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день

«Купил своему песелю кресло, чтобы он перестал красть мое. Кажется, он счастлив»

Майские праздники стремительно подошли к концу, а это значит, что нас с вами ждет тяжелая рабочая неделя. И чтобы хоть немного скрасить эти дни мы собрали самые смешные, милые и трогательные снимки собак, которые никого не оставят равнодушными.

Гарантируем, что они зарядят вас позитивным настроем и сделают ваш день.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.