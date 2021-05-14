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    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день

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    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день

    «Купил своему песелю кресло, чтобы он перестал красть мое. Кажется, он счастлив»

    Майские праздники стремительно подошли к концу, а это значит, что нас с вами ждет тяжелая рабочая неделя. И чтобы хоть немного скрасить эти дни мы собрали самые смешные, милые и трогательные снимки собак, которые никого не оставят равнодушными.

    Гарантируем, что они зарядят вас позитивным настроем и сделают ваш день.

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    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день
    Курьезные фото собак, которые зарядят вас ударной дозой серотонина на целый день

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: шутки курьез животные
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