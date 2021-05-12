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    Герой популярного мема спустя 10 лет показал, как он выглядит на самом деле (фото)

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    Герой популярного мема спустя 10 лет показал, как он выглядит на самом деле (фото)

    Оказалось, парня «не хочу, не буду» зовут Коннором Синклером

    В конце 2011 года родился мем, который еще много лет был любимым у пользователей Сети по всему миру. «Укуренный парень» стал интернет-звездой, хотя никто так и не смог выяснить его личность. Спустя десять лет повзрослевший молодой человек сам рассказал свою историю и показал, как он изменился за это время.

    Оказалось, «не хочу, не буду» зовут Коннором Синклером. Все эти десять лет он скрывал, что именно он — герой знаменитого мема, пишет Ladbible. Но на волне продаж цифрового искусства и старых мемов парень решил рассказать о себе и заработать на этом денег. Сейчас он планирует продать оригинальный мем в виде NFT-токена. Также интернет-звезде предлагают делать настольные игры и даже запустить целый бренд снеков. С какими вкусами будут закуски, не раскрывается.

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    Герой популярного мема спустя 10 лет показал, как он выглядит на самом деле (фото)
    Герой популярного мема спустя 10 лет показал, как он выглядит на самом деле (фото)

    «Честно говоря, я никогда не думал, что мем так долго продержится. Мне делали множество предложений по продвижению. От настольных игр до снеков. Я не соглашался, потому что думал, что людям будет все равно — и это было немного... неискренне? Мем принадлежит всем, кто поделился и лайкнул его», - Коннор Синклер.

    «Я просто оказался парнем с вспотевшим лицом и остекленевшим взглядом, который стал мемом. Но я чувствую, что сейчас — самое подходящее время для этого. Десятилетие, 10 лет для 10 Guy», -Коннор Синклер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: шутки курьез
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