Герой популярного мема спустя 10 лет показал, как он выглядит на самом деле (фото)

Оказалось, парня «не хочу, не буду» зовут Коннором Синклером

В конце 2011 года родился мем, который еще много лет был любимым у пользователей Сети по всему миру. «Укуренный парень» стал интернет-звездой, хотя никто так и не смог выяснить его личность. Спустя десять лет повзрослевший молодой человек сам рассказал свою историю и показал, как он изменился за это время.

Оказалось, «не хочу, не буду» зовут Коннором Синклером. Все эти десять лет он скрывал, что именно он — герой знаменитого мема, пишет Ladbible. Но на волне продаж цифрового искусства и старых мемов парень решил рассказать о себе и заработать на этом денег. Сейчас он планирует продать оригинальный мем в виде NFT-токена. Также интернет-звезде предлагают делать настольные игры и даже запустить целый бренд снеков. С какими вкусами будут закуски, не раскрывается.

«Честно говоря, я никогда не думал, что мем так долго продержится. Мне делали множество предложений по продвижению. От настольных игр до снеков. Я не соглашался, потому что думал, что людям будет все равно — и это было немного... неискренне? Мем принадлежит всем, кто поделился и лайкнул его», - Коннор Синклер.

«Я просто оказался парнем с вспотевшим лицом и остекленевшим взглядом, который стал мемом. Но я чувствую, что сейчас — самое подходящее время для этого. Десятилетие, 10 лет для 10 Guy», -Коннор Синклер.

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