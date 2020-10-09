На Аляске нашли самого толстого медведя. Как он выглядит (фото)



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Упитанность сулит этим животным хорошие шансы на успешную зимнюю спячку, в течение которой они живут за счет накопленного жира

Национальный парк и заповедник Катмай на Аляске ежегодно проводит среди посетителей своего сайта недельное голосование за самого толстого медведя. В этом году это звание досталось мишке по кличке 747 — как и габариты известного Boeing, размеры медведя выглядят очень внушительно.

«747 хотел бы поблагодарить лосось за такое высокое содержание жира [в своем организме], чистую холодную воду реки Брукс — за гостеприимство, а также всех маленьких медведей, которых он отогнал, чтобы заполучить лучшее место для рыбалки», — говорится в фейсбуке заповедника.

Как передает пресс-служба парка, 747 действительно в этом году набрал много лишних килограммов и выглядел так, будто готовился впасть в спячку еще в июле. Однако медведь продолжал есть, и к концу сентября его живот уже почти волочился по земле.

«Когда его спросили, что он собирается съесть после победы, единственным ответом был его взгляд, а затем он вернулся на рыбалку к одному из своих любимых мест», — шутят сотрудники заповедника.

По их словам, толстые медведи олицетворяют богатство природы в национальном парке Катмай и Бристольском заливе на Аляске, где обитает больше бурых медведей, чем людей. Упитанность сулит этим животным хорошие шансы на успешную зимнюю спячку, в течение которой они живут за счет накопленного жира. По этой причине заповедник искренне гордится своими толстыми косолапыми обитателями.

Взвесить медведей почти невозможно, поэтому посетители сайта пытаются прикинуть их вес на глаз. Наиболее активные участники голосования даже рисуют сложные схемы, чтобы тщательно сравнить конкурсантов. В среднем медведи Катмая весят около 453 кг после лета и могут терять почти треть своего веса во время спячки.

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