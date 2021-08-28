Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр

Результат получился очень крутым

О татуировках часто говорят, что это ответственное решение, ведь такой рисунок на теле — это на всю жизнь. Но даже здесь, если что-то пошло не так и с годами пришло осознание, что тату уже не приносит былой радости, можно все исправить.

Мы собрали для вас примеры случаев, когда мастера постарались и перекрали старые татуировки новыми, подарив им другую жизнь или вообще кардинально все поменяв. И результат получился очень крутой!

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.