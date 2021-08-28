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    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр

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    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр

    Результат получился очень крутым

    О татуировках часто говорят, что это ответственное решение, ведь такой рисунок на теле — это на всю жизнь. Но даже здесь, если что-то пошло не так и с годами пришло осознание, что тату уже не приносит былой радости, можно все исправить.

    Мы собрали для вас примеры случаев, когда мастера постарались и перекрали старые татуировки новыми, подарив им другую жизнь или вообще кардинально все поменяв. И результат получился очень крутой!

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    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр
    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: фотография курьез
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    Когда мастерам удалось переделать неудачные тату и превратить их в шедевр