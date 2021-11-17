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    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)

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    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)

    Подборка курьезных фото

    Наверное, уже все убедились, что кошки – это жидкость с альтернативными свойствами. А еще они мягкость, мурчавость, когтистость, ненасытность и вредность в одном физическом теле. Которое по своей наглой кошачьей природе играючись игнорирует ограничения окружающей мира, вроде гравитации или сопромата.

    Недаром же их в Древнем Египте считали проводниками неземной, божественной силы!

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    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)
    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)

    «А вы думали, сравнение с Нео откуда пошло? Вот, полюбуйтесь!», «Продолжает демонстрировать свое знание кунг-фу», «Кот, который решил примерить на себя роль монорельса», «Одна из любимых поз моего кота. Не спрашивайте, я тоже не знаю, как он это делает», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)