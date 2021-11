Как Нео из Матрицы. Эти котики подчиняют мир своим правилам физики (фото)

Подборка курьезных фото

Наверное, уже все убедились, что кошки – это жидкость с альтернативными свойствами. А еще они мягкость, мурчавость, когтистость, ненасытность и вредность в одном физическом теле. Которое по своей наглой кошачьей природе играючись игнорирует ограничения окружающей мира, вроде гравитации или сопромата.

Недаром же их в Древнем Египте считали проводниками неземной, божественной силы!

«А вы думали, сравнение с Нео откуда пошло? Вот, полюбуйтесь!», «Продолжает демонстрировать свое знание кунг-фу», «Кот, который решил примерить на себя роль монорельса», «Одна из любимых поз моего кота. Не спрашивайте, я тоже не знаю, как он это делает», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.