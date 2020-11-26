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    Курьез

    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью

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    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью

    Подборка нелепых и уморительных фотографий из мира фауны

    Иногда людей называют нефотогеничными: на снимках у них вечно закрыты глаза или видно язык, а поза крайне неуклюжая. Такие же персонажи встречаются и среди животных.

    Собрали для вас несколько нелепых и уморительных фотографий из мира фауны, которые обязательно поднимут вам настроение.

    Только сильно громко не смейтесь, этим зверюшкам и так неловко.

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    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью
    Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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