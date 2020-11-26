Курьезные снимки животных, которым еще нужно поработать над фотогеничностью

Подборка нелепых и уморительных фотографий из мира фауны

Иногда людей называют нефотогеничными: на снимках у них вечно закрыты глаза или видно язык, а поза крайне неуклюжая. Такие же персонажи встречаются и среди животных.

Собрали для вас несколько нелепых и уморительных фотографий из мира фауны, которые обязательно поднимут вам настроение.

Только сильно громко не смейтесь, этим зверюшкам и так неловко.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.