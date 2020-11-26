Тест на внимательность: путешественники спрятали на своих фото эмодзи и просят их найти
На каждом снимке странствующая по миру пара спрятала различные значки
«Мы путешествуем по миру уже три года, пытаясь понять, как далеко от дома мы можем забраться. За это время у нас накопилось множество фотографий, и мы решили сделать из них головоломки для вас. Поиграйте вместе с нами», — написали на своей страничке в Instagram двое путешественников, которые признаются, что у них вообще нет причин сидеть дома.
Теперь 162 тысячи подписчиков их аккаунта ищут эмодзи на опубликованных фотографиях. На каждом снимке странствующая по миру пара спрятала различные значки — это может быть мяч, снежинка, смайлик, огонек, краб и другие распространенные смайлики. А вы сможете найти их все? Поделитесь с нами в комментариях!
Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.
Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.