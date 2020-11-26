Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы

Собрали для вас фотоистории счастливчиков, которым чертовски повезло

Моменты везения можно называть удачей, защитой ангела-хранителя или знаком свыше. Наверняка каждому человеку знакомо то чувство невероятного облегчения, которое накрывает нас с головой, когда нам удается избежать катастрофы. Причем масштаб проблемы не так важен. Будь это пойманная на лету кружка или топор, прилетевший в лобовое стекло автомобиля, — каждый из тех, кто переживал подобное, знает, как сложно передать эмоции, которые захлестывают в ту секунду.

Такие моменты стоят того, чтобы ими поделиться! Собрали для вас фотоистории счастливчиков, которым чертовски повезло.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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