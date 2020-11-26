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    Курьез

    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы

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    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы

    Собрали для вас фотоистории счастливчиков, которым чертовски повезло

    Моменты везения можно называть удачей, защитой ангела-хранителя или знаком свыше. Наверняка каждому человеку знакомо то чувство невероятного облегчения, которое накрывает нас с головой, когда нам удается избежать катастрофы. Причем масштаб проблемы не так важен. Будь это пойманная на лету кружка или топор, прилетевший в лобовое стекло автомобиля, — каждый из тех, кто переживал подобное, знает, как сложно передать эмоции, которые захлестывают в ту секунду.

    Такие моменты стоят того, чтобы ими поделиться! Собрали для вас фотоистории счастливчиков, которым чертовски повезло.

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    «В моего прадеда во время Первой мировой войны выстрелил немецкий солдат, но попал в монетки, которые лежали в кармане»
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    «Я опоздала на работу, и это спасло мне жизнь. Выйди я на пару секунд раньше, машина упала бы прямо мне на голову»
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы
    Повезло: фото счастливчиков, которым чудом удалось избежать катастрофы

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: фотография курьез
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