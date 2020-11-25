Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации

Героини иллюстраций ходят по дому голышом, принимают душ, спят в обнимку со своей собакой

Салли Никсон — иллюстратор из Арканзаса однажды решила устроить себе годовой флэшмоб: ежедневно рисовать одну картинку на протяжении года. Свой проект она назвала «365» и стала искать вдохновение в собственной жизни. В итоге ее иллюстрации показывают простые бытовые моменты из жизни женщин, когда они не прячутся за отфильтрованными фотографиями из соцсетей. Героини ее иллюстраций ходят по дому голышом, принимают душ, спят в обнимку со своей собакой, носят разные носки, едят прямо в постели, смотрят сериалы и снова едят.

«У моих героинь неидеальные тела и привычки, и это делает их знакомыми и понятными. Сюжеты моих иллюстраций происходят в ванной, на кухне, в ресторане, в туалете, в спальне. В комнатах может царить беспорядок и хаос. Моя цель — превратить бытовую рутину в нечто особенное», — говорит Салли Никсон. Посмотрите ее иллюстрации и наверняка найдете в них себя.

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