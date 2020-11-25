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    Курьез

    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации

    • Розсилка
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации

    Героини иллюстраций ходят по дому голышом, принимают душ, спят в обнимку со своей собакой

    Салли Никсон — иллюстратор из Арканзаса однажды решила устроить себе годовой флэшмоб: ежедневно рисовать одну картинку на протяжении года. Свой проект она назвала «365» и стала искать вдохновение в собственной жизни. В итоге ее иллюстрации показывают простые бытовые моменты из жизни женщин, когда они не прячутся за отфильтрованными фотографиями из соцсетей. Героини ее иллюстраций ходят по дому голышом, принимают душ, спят в обнимку со своей собакой, носят разные носки, едят прямо в постели, смотрят сериалы и снова едят.

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    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации

    «У моих героинь неидеальные тела и привычки, и это делает их знакомыми и понятными. Сюжеты моих иллюстраций происходят в ванной, на кухне, в ресторане, в туалете, в спальне. В комнатах может царить беспорядок и хаос. Моя цель — превратить бытовую рутину в нечто особенное», — говорит Салли Никсон. Посмотрите ее иллюстрации и наверняка найдете в них себя.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: фотография шутки курьез
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