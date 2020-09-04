Это квокки — короткохвостые кенгуру и самые улыбчивые существа (фото)



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Собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов

Квокка — это короткохвостый кенгуру, который, как, впрочем, и остальные кенгуру, обитает в Австралии. Квокки отличаются от своих крупных и длиннохвостых сородичей не только размером, но и забавной улыбкой на мордочке, благодаря которой эти зверьки кажутся невероятно милыми и приветливыми.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.