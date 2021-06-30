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    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства

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    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства

    «Если котенок уснул на коленях, будить его нельзя. Нужно сидеть максимально неподвижно»

    Вопрос комфортного сна вовсе не праздный и относиться к нему надо серьезно, вдумчиво, особенно когда речь идет о братьях наших меньших. Они, конечно, обладают уникальной магией засыпать где угодно и в самых странных позах, но это не значит, что это нормально.

    Напротив, надо идти им навстречу и помогать спать там, где лучше всего. То есть, прямо на хозяйской тушке – она ведь такая теплая и мягкая!

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    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства
    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства

    «Эту собаку взяли из приюта и она еще не очень комфортно чувствует себя на кровати, но скоро освоится», «Котятки они такие: могут спать где угодно, лишь бы было тепленько», «Если котенок уснул на коленях, будить его нельзя. Нужно сидеть максимально неподвижно», «Нужно учитывать, если щенок привык спать с человеком, то это продолжится, каким большим он бы не вырос», «Хорошо, что кошки легкие, в противном случае нам бы было весьма некомфортно», «Кошка обожает так делать. У нее такая своеобразная игра», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Лучшая кроватка для домашних животных – сам человек. Курьезные фотодоказательства