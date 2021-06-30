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    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев

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    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев

    «Ей не нравится ослик и выражение мордочки намекает, что хозяевам нужно срочно исправляться»

    Запомни, человек – твои тапки не просохнут вовеки! Если бы котики умели говорить, мы бы слышали такое слишком часто. А собаки добавляли бы своих обещаний испробовать на зуб все и вся. Потому что, видите ли, им силой подстригли когти!

    Или вычесали, или искупали, или вообще грех смертный – к ветеринару отвезли! Обижаться домашние питомцы умеют и поводов для этого обычно не требуется.

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    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев
    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев

    «Ей не нравится ослик и выражение мордочки намекает, что хозяевам нужно срочно исправляться», «Она обиделась, что мне нужно работать, хотя мы минут 20 назад только пришли с прогулки», «Она очень обиделась, что ей не разрешили лаять во дворе на рабочих», «Я допустила ошибку, не уделив ей внимание последние 30 секунд», «Ревность к кошке привела к большой обиде. Так он и уснул», «Как это нельзя сидеть на свежевымытой столешнице? В моей кошачьей голове это не укладывается!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев