Курьезные фото запредельной обиды домашних питомцев на хозяев

«Ей не нравится ослик и выражение мордочки намекает, что хозяевам нужно срочно исправляться»

Запомни, человек – твои тапки не просохнут вовеки! Если бы котики умели говорить, мы бы слышали такое слишком часто. А собаки добавляли бы своих обещаний испробовать на зуб все и вся. Потому что, видите ли, им силой подстригли когти!

Или вычесали, или искупали, или вообще грех смертный – к ветеринару отвезли! Обижаться домашние питомцы умеют и поводов для этого обычно не требуется.

«Ей не нравится ослик и выражение мордочки намекает, что хозяевам нужно срочно исправляться», «Она обиделась, что мне нужно работать, хотя мы минут 20 назад только пришли с прогулки», «Она очень обиделась, что ей не разрешили лаять во дворе на рабочих», «Я допустила ошибку, не уделив ей внимание последние 30 секунд», «Ревность к кошке привела к большой обиде. Так он и уснул», «Как это нельзя сидеть на свежевымытой столешнице? В моей кошачьей голове это не укладывается!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.