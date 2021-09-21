Любимое хобби этих наглых котиков – игнорировать личное пространство их хозяев. Курьезные фото

Когда уделяешь внимание книге, а не кошке, зверь начинает ревновать

Все же кошка удивительный зверь. Очень тянется к человеку, с трудом выживает без него на улице, искренне благодарит за помощь, кров и еду. И тут же, параллельно, гадит в тапки, дерет шторы и отгрызает от твоего бутерброда, стоит только отвернуться.

Как эти две модели поведения уживаются в одном существе, ученые так и не понимают. Но это факт! И что ещё удивляет, так это то, что мы все равно не можем их не любить.

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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