В Херсоне мужчина пришел в супермаркет в креативной «маске» (фото)
Мужчина оказался в центре внимания
Фото: Telegram «Х *** ый Херсон»
На лице покупателя был одноразовый пакет
В одном из супермаркетов Херсона сняли на видео покупателя в креативной «маске». Соответствующий видеоролик опубликовал местный Telegram-канал.
Мужчину засняли на кассе в супермаркете «АТБ», который расположен на ул. Суворова. На лице покупателя был одноразовый пакет, который выполнял роль маски.
«Ловите лайфхак. Корона не пройдет », – отмечают авторы публикации.
В супермаркете креативный человек оказался в центре внимания. Люди снимали его и по-разному комментировали увиденное.
«Нормально?» - спросил очевидец.
«Может, у них неправильные маски ...», - добавил другой человек.
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