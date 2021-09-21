В Херсоне мужчина пришел в супермаркет в креативной «маске» (фото)

На лице покупателя был одноразовый пакет

В одном из супермаркетов Херсона сняли на видео покупателя в креативной «маске». Соответствующий видеоролик опубликовал местный Telegram-канал.

Мужчину засняли на кассе в супермаркете «АТБ», который расположен на ул. Суворова. На лице покупателя был одноразовый пакет, который выполнял роль маски.

«Ловите лайфхак. Корона не пройдет », – отмечают авторы публикации.

В супермаркете креативный человек оказался в центре внимания. Люди снимали его и по-разному комментировали увиденное.

«Нормально?» - спросил очевидец.

«Может, у них неправильные маски ...», - добавил другой человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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