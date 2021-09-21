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    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого

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    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого

    Перспектива и ракурс решают все

    Когда говорят, что люди видят лишь то, что хотят видеть, это не только вопрос эгоистической точки зрения. Иногда мозг и в самом деле игнорирует сигналы глаз, и воспринимает ту картинку, которая ему понятнее.

    Глаза же, в свою очередь, не спешат детально рассматривать все вокруг, утруждаться. Они просто посылают общую картинку и ждут команду, что дальше делать. Вот так мозг с глазами друг друга и дурят, а мы потом не понимаем, что на самом деле видим.

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    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого
    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка курьезных фото, которые обманут и запудрят мозги любого