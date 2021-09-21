Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото

Эти горе-работники никогда не получат премию года

Хорошо делай – хорошо будет. И что тут сложного? Готовое, универсальное руководство к действию, только в путь. Увы, увы, слишком много людей на свете, для которых это непосильно сложное кредо. Тех самых, что живут и работают по принципу «и так сойдет».

А мы потом видим их ляпы и диву даемся, как так вообще можно было сделать? А вот можно и примеров в жизни больше, чем хотелось бы.

«Дизайнерская версия? Писк моды? Или…», «Есть тут сантехники? Что-то напор слабый, гляньте, что может быть», «Панелька, которая прикрывает доступ к сейфу внутри банкомата», «Не поверю, что не заметили. А почему тогда не переделали?», «Креативная реклама парикмахерской, которая отпугивает всех посетителей», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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