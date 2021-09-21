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    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото

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    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото

    Эти горе-работники никогда не получат премию года

    Хорошо делай – хорошо будет. И что тут сложного? Готовое, универсальное руководство к действию, только в путь. Увы, увы, слишком много людей на свете, для которых это непосильно сложное кредо. Тех самых, что живут и работают по принципу «и так сойдет».

    А мы потом видим их ляпы и диву даемся, как так вообще можно было сделать? А вот можно и примеров в жизни больше, чем хотелось бы.

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    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото
    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото

    «Дизайнерская версия? Писк моды? Или…», «Есть тут сантехники? Что-то напор слабый, гляньте, что может быть», «Панелька, которая прикрывает доступ к сейфу внутри банкомата», «Не поверю, что не заметили. А почему тогда не переделали?», «Креативная реклама парикмахерской, которая отпугивает всех посетителей», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: шутки курьез
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    Когда попытка сэкономить на мастере обернулась провалом. Курьезные фото