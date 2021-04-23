Блогерша показала, почему не стоит доверять идеальным телам в Instagram

На своем примере Худа продемонстрировала, как легко обвести людей вокруг пальца умелым фотошопом

Соцсети в целом и Инстаграм в частности сейчас больше похожи на минное поле — никогда не знаешь, на каком снимке есть фотошоп, а где обошлись без него. Многие честные блогеры начинают возмущаться количеством отредактированных снимков, которые влияют и на их самооценку, и на то, как относятся к себе пользователи. Ведь никто же не раскрывает правду о том, как на самом деле красотка с сотней тысяч подписчиков выглядит под всеми слоями редактора. О том, как просто обмануть зрителей, рассказала бьюти-блогер Худа Каттан, а заодно продемонстрировала легкость процесса превращения в инстаграмную диву с идеальным телом.

Худа Каттан — бьюти-блогер, визажист и основательница бренда косметики Huda Beauty. У девушки есть несколько аккаунтов в социальных сетях — везде она рассказывает о косметике, лайфхаках, а также делится моментами из своей жизни.

В одном из своих видео Худа на себе показала, что доверять фотографиям в соцсетях не стоит. Ведь велик шанс того, что они отфотошоплены до крайности, но так ловко, что вы этого и не заметите.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.