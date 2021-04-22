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    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)

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    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)

    Орущая обувь оказалась отличным поводом расчехлить фотошопы

    Некоторые предметы умудряются быть настолько похожими на людей или животных, что такому совпадению остается только удивляться. У этого явления даже есть официальное название — парейдолия. Недавно в сети появилась фотография, которая тут же превратилась мем, а все потому, что на нее попали кроссовки, которые буквально кричат. Развидеть и забыть это зрелище оказалось просто невозможно, поэтому пользователи сети устроили целый фотошоп-баттл с этим изображением.

    Пользователи сети увидели кричащие кроссовки и быстренько сделали из них мем и героев фотошопа.

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    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)

    Фотографией пары обуви поделился пользователь сайта Reddit под ником ExplodingSofa. Он рассказал, что сфотографировал кроссовки своей подруги и добавил, что они выглядят так, будто очень громко кричат. И правда, если приглядеться, то можно услышать, как обувь издает громкое протяжное «ААА».

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: фотография шутки курьез
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