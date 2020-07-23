Люди поделились неудачными снимками своих питомцев, и они великолепны



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Собрали лучшие фото смешных питомцев

Если у вас есть кошки, собаки или другие животные, то, скорее всего, большая часть фотографий в вашем телефоне посвящена именно этим пушистым хулиганам. У многих питомцев есть как шикарные, так и не очень привлекательные снимки. Пользователь Twitter под ником GinaZwicky попросила людей поделиться странными и неудачными фотографиями своих питомцев.

Более двух тысяч юзеров оставили непривлекательные изображения своих питомцев под записью девушки. Собрали лучшие фото в нашем материале.

«Любимая из последних. Она зевала», «Хомяк, который подрабатывает дублером Тома Круза», «Очарователен в своей ярости», «Чудик», «Коротко о попытках сделать удачное фото с котом», «Любимый снимок в телефоне», «Ох уж этот взгляд сумасшедшего», «У моего кота есть четыре настроения», «Опасный хищник», - комментируют фото пользователи сети.

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