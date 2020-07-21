Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)



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Животные отлично ладят и обожают проводить время на свежем воздухе

В марте 2018 года Камилла из Норвегии влюбилась в 8-недельного котенка, которого она увидела онлайн. Очаровательным животным оказался норвежский лесной кот, который как раз искал свой дом и хозяев. На снимках малыш выглядел неотразимо — поэтому вопрос о приобретении большеглазого чуда был решен за считаные минуты. Камилла с парнем забрали котенка на следующий день. Они назвали его Перец и завели страничку в Instagram, чтобы документировать самые теплые моменты жизни нового члена семьи.

Перец вымахал за считаные месяцы, превратившись в благородного и величественного кота, который выглядит словно питомец северного божества

Хозяева часто ездят с котом на природу, где он чувствует себя настоящим хищником

Вместе с Перцем в доме живут еще две кошки: бенгал Соль и мейн-кун по кличке Чили

Животные отлично ладят и обожают проводить время на свежем воздухе