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    Жизнь

    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)

    • Розсилка
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)

    Животные отлично ладят и обожают проводить время на свежем воздухе

    В марте 2018 года Камилла из Норвегии влюбилась в 8-недельного котенка, которого она увидела онлайн. Очаровательным животным оказался норвежский лесной кот, который как раз искал свой дом и хозяев. На снимках малыш выглядел неотразимо — поэтому вопрос о приобретении большеглазого чуда был решен за считаные минуты. Камилла с парнем забрали котенка на следующий день. Они назвали его Перец и завели страничку в Instagram, чтобы документировать самые теплые моменты жизни нового члена семьи.

    Перец вымахал за считаные месяцы, превратившись в благородного и величественного кота, который выглядит словно питомец северного божества

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    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)
    Норвежский лесной кот покорил интернет своим величественным видом (фото)

    Хозяева часто ездят с котом на природу, где он чувствует себя настоящим хищником

    Вместе с Перцем в доме живут еще две кошки: бенгал Соль и мейн-кун по кличке Чили

    Животные отлично ладят и обожают проводить время на свежем воздухе

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    кот животные
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