Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику



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«Не только кошки и собаки умеют быть эмоциональными», - комментируют фото пользователи сети

Если бы животные умели говорить, то много чего сказали бы человечеству. Сейчас им приходится справляться с помощью мимики. И некоторые достигли в этом деле впечатляющих успеховэ

Порой один взгляд на питомца дает понять, что он сейчас испытывает. Попробуйте и вы угадать эмоции зверей на этих фотографиях.

«Почему пахнет коробкой, но это не коробка?!», «Мой пес любит, когда его берут на ручки, но это не точно», «Мыльные пузыри с запахом арахиса совершенно заворожили мою собаку», «Сегодня утром мой кот пропал. Я обнаружил его под ящиком, он был в панике и все время залезал мне на спину», «Не только кошки и собаки умеют быть эмоциональными», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.