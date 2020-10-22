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    Курьез

    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику

    • Розсилка
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику

    «Не только кошки и собаки умеют быть эмоциональными», - комментируют фото пользователи сети

    Если бы животные умели говорить, то много чего сказали бы человечеству. Сейчас им приходится справляться с помощью мимики. И некоторые достигли в этом деле впечатляющих успеховэ

    Порой один взгляд на питомца дает понять, что он сейчас испытывает. Попробуйте и вы угадать эмоции зверей на этих фотографиях.

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    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику
    Фото эмоциональных животных, которые заслуживают «Оскар» за мимику

    «Почему пахнет коробкой, но это не коробка?!»,  «Мой пес любит, когда его берут на ручки, но это не точно», «Мыльные пузыри с запахом арахиса совершенно заворожили мою собаку», «Сегодня утром мой кот пропал. Я обнаружил его под ящиком, он был в панике и все время залезал мне на спину», «Не только кошки и собаки умеют быть эмоциональными», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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