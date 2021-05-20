Мама заказала торт для сына, а получила выпечку-прыщ (фото)

Торт был готов прямо ко дню помолвки, вот только заказчицу он совсем не обрадовал

48-летняя Кэти Уиттл из Лондона заказала у местного пекаря-любителя, известного в Facebook как Yummy Mummy Bakes, торт для праздника в честь помолвки своего сына. Женщина хотела высокий белый торт, украшенный сердечками и небольшими фигурками жениха и невесты из мастики. Но увы, получила совсем не то, что ожидала.

Торт был готов прямо ко дню помолвки, вот только заказчицу он совсем не обрадовал. Вместо красивого белого торта, Кэти получила странное красное нечто, напоминающее то ли огромный прыщ, то ли таблетку от кашля на языке. К счастью, пекарь обещала сделать новый торт или вернуть 50% от стоимости изделия.

Несмотря на то, что торт был не только некрасивым, но и невкусным, он не испортил праздник, потому что все гости посчитали случившееся очень смешным, пишет The Mirror.

Кэти разместила фотографии жуткого торта в Facebook, где они собрали множество лайков и шутливых комментариев.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии