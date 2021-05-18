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    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина

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    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина

    Да что вы знаете о наглости

    Все владельцы собак и кошек знают, что сколько этих животных не корми, они обязательно сделают вид, что не ели примерно восемь тысяч часов, когда вы примитесь за свой обед. И зачастую перед жалобным взглядом хитрых питомцев очень сложно устоять.

    Так, пользователь Twitter под ником PatkinMandy опубликовал фотографию, на которой изображена собака, умоляющая хозяина поделиться обедом. Снимок набрал более 200 тысяч лайков. А в комментариях люди начали делиться похожими историями с участием своих питомцев. Самые забавные собрали для вас в нашем материале.

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    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина
    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Курьезные фото собак, которые не скрывают желания заполучить еду хозяина