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    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан

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    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан

    Вулкан Фаградальсфьядль проснулся в конце марта, до этого он спал 6 тысяч лет

    В Исландии выставили на продажу землю, где находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль, сообщает Bloomberg.

    Вулкан находится на частной земле, которая принадлежит ассоциации землевладельцев, состоящей из 20 человек. Как передает Visir, ассоциация получает запросы о продаже земли, и несколько предложений сейчас находятся на рассмотрении.

    «Пожалуй, сейчас это самое горячее предложение по продаже земли в стране», — в шутку отметил председатель ассоциации Сигурдур Гуджон Гисласон.

    Отмечается, что приобрести можно как весь вулкан, так и его часть.

    Цены на землю не сообщаются. По словам владелицы одного из участков вулкана Анны Тордис Гудмундсдоттир, ее земля продается «по подходящей цене», и она уже получила два предложения.

    Гудмундсдоттир добавила, что эта земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений, и ей хотелось бы, чтобы «кто-нибудь построил на ней что-то хорошее, чтобы людям понравилось».

    Будущим владельцам вулкана будет запрещено ограничивать к нему доступ широкой публики.

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    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан
    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан
    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан
    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан
    В Исландии выставили на продажу проснувшийся вулкан

    Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

    «Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.

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    Теги: курьез Исландия
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