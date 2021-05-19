Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься

Большинство работ парня имеют двойной смысл

Цифровой художник из Италии Алессандро Малосси на протяжении нескольких лет занимается созданием фотоманипуляций, превращая обычные снимки в нестандартные и даже сюрреалистичные кадры. На итальянца в Instagram подписано более 110 тысяч человек, также на его счету сотрудничество с такими популярными брендами, как Calvin Klein и Nike. По словам Алессандро, он с детства пытается искать вдохновение в обычных вещах, и, кажется, у художника это на 100% получается.

Большинство работ парня имеют двойной смысл и заставляют задуматься, а некоторые просто удивляют нестандартным подходом. Впрочем, оцените иллюстрации Малосси сами, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии