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    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься

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    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься

    Большинство работ парня имеют двойной смысл

    Цифровой художник из Италии Алессандро Малосси на протяжении нескольких лет занимается созданием фотоманипуляций, превращая обычные снимки в нестандартные и даже сюрреалистичные кадры. На итальянца в Instagram подписано более 110 тысяч человек, также на его счету сотрудничество с такими популярными брендами, как Calvin Klein и Nike. По словам Алессандро, он с детства пытается искать вдохновение в обычных вещах, и, кажется, у художника это на 100% получается.

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    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься
    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься

    Большинство работ парня имеют двойной смысл и заставляют задуматься, а некоторые просто удивляют нестандартным подходом. Впрочем, оцените иллюстрации Малосси сами, пролистав ниже.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка нестандартных сюрреалистичных снимков, которые заставят вас задуматься