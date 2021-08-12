Мимике этих питомцев позавидуют многие актеры. Курьезные фото

Ну как их не прощать после такого взгляда, способного растопить любое сердце?

Иногда братья наши меньшие способны выдавать перформансы, достойные если не «Оскара», то как минимум «Золотого глобуса». Когда вовремя не покормили или отказались вести в парк — это лишь малая часть причин, по которым расстроились или обрадовались котики и собачки из нашего материала.

Мы собрали для вас снимки животных, чей актерский талант и мимика никого не оставят равнодушным.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.