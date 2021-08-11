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    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост

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    Алла Перкова из Одессы - Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Алла Перкова из Одессы
    instagram.com/alla_perkova/

    Перкова призналась, что привыкла к своим волосам и не прикладывает много усилий для поддержания их красоты

    Жительница Украины обрела мировую славу из-за длинных волос. Ее историю приводит Mirror.

    Алла Перкова из Одессы заявляет, что никогда в жизни не стриглась. Таким образом, к 37 годам длина ее локонов достигла 1,64 метра и на десять сантиметров превысила ее собственный рост.

    Благодаря необычной внешности женщина стала известной в соцсетях. В настоящий момент в Instagram на нее подписаны 30 тысяч человек. Поклонники прозвали ее «настоящей Рапунцель». Кроме того, украинка сотрудничала с крупными модными брендами, такими как американский Victoria's Secret, а также с музыкантом Джаредом Лето.

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    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост
    instagram.com/alla_perkova/

    Перкова призналась, что привыкла к своим волосам и не прикладывает много усилий для поддержания их красоты. Героиня материала «гордится натуральностью локонов» и моет голову каждые два дня.

    «Я никогда не думала, что отрастить такие волосы — возможно. С детства мне очень нравились длинные волосы, если они выглядят здоровыми. Локоны моей мамы достигали ее талии, а я просто хотела быть на нее похожей», — рассказала она.

    В настоящее время Перкова работает юристкой, однако мечтает построить карьеру в модельном бизнесе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Никогда в жизни не стриглась. Длина волос одесситки превысила ее рост