Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото

Кот не в восторге от новой собаки, но как-то делить жилплощадь надо же?, – шутят в комментариях пользователи сети

Если животное не воспитывать, оно таким невоспитанным и вырастет. Но это не значит, что бесполезным, вовсе нет. Работать, конечно, такое существо не заставишь, да и не стоит рисковать поручать дело неумехе и бездельнику.

А вот функция мохнатого клоуна и шерстяного комедианта им как раз по силам. Тем более что и командовать не надо, сами все исполняют!

«Украл киянку как раз в тот момент, когда ей активно работали», «Она сделал лицо, как у мультяшного персонажа», «Почему он выглядит, как персонаж фильма ужасов?», «Просто понятия про комфорт у нас с ним слишком отличаются», «Слабо как можно короче описать такую позу для сна?», – шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».