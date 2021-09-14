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    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото

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    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото

    Кот не в восторге от новой собаки, но как-то делить жилплощадь надо же?, – шутят в комментариях пользователи сети

    Если животное не воспитывать, оно таким невоспитанным и вырастет. Но это не значит, что бесполезным, вовсе нет. Работать, конечно, такое существо не заставишь, да и не стоит рисковать поручать дело неумехе и бездельнику.

    А вот функция мохнатого клоуна и шерстяного комедианта им как раз по силам. Тем более что и командовать не надо, сами все исполняют!

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    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото
    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото

    «Украл киянку как раз в тот момент, когда ей активно работали», «Она сделал лицо, как у мультяшного персонажа», «Почему он выглядит, как персонаж фильма ужасов?», «Просто понятия про комфорт у нас с ним слишком отличаются», «Слабо как можно короче описать такую позу для сна?», – шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Миссия этих наглых пушистиков – веселить людей одним своим существованием. Курьезные фото