Мнят себя тиграми и львами. Курьезные фото зубастых котиков

«У меня дома живет мой личный вампирчик», – шутят пользователи сети

В дикой природе, как известно, улыбок не бывает. Там демонстрация зубов – самый откровенный жест агрессии, а уж про то, как демонстративно рычит лев, разевая огромную зубастую пасть, все знают. Домашние же котики данный навык утратили, их зубки никого не пугают, а только смешат.

Но признавать это пушистики не желают, и упорно изображают из себя грозных хищников.

«У меня дома живет мой личный вампирчик», «Не зубы, а самые настоящие кинжалы!», «Кажется, я его утомил. Намекает, что пора мне проваливать», «Какой милый зубастик из пакета выглядывает», «Унюхал что-то, а заодно и зубки продемонстрировал», «Он такой страшный! В смысле, смешной. И то, и другое сразу», «Клычки! Клычочки! Вы их тоже видите?», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что киевлянин устроил уникальный приют для ежей

За годы работы с ежами основатель приюта понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе - одиночка, ему никто не нужен.

Но бывают исключения - очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки», - рассказал волонтер.