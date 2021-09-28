  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    В США пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком и рассмешила сеть

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсионерка была одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком - В США пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком и рассмешила сеть
    Пенсионерка была одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком

    Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме

    Пенсионерка пришла на церковную службу в одежде с неприличным дизайном и стала объектом насмешек в сети. Соответствующий пост опубликован на портале Reddit.

    Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме. На размещенном кадре видно, что пенсионерка одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком в виде мужского полового органа зеленого цвета.

    Фото: Reddit
    Фото: Reddit

    «Бедная бабушка», — гласит описание к публикации, которая набрала тысячи просмотров на сайте. Юзеров рассмешило изображение, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях: «Наверное, она подумала, что это грибы», «Лучшая — пришла в церковь в кофте с пенисами», «Это случайность или она все спланировала?», «Издалека принт похож на огурцы или деревья».

    Ранее «Скотч» сообщал, что 20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз.

    «Они так натурально выглядят, что ни один визажист не может догадаться, что у меня накачанные губы», — поделилась Анна.

    Читайте также: Эти горе-строители и сами вряд ли смогут объяснить, почему все испортили. Курьезные фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В США пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком и рассмешила сеть