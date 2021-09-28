В США пенсионерка пришла в церковь в свитере с непристойным рисунком и рассмешила сеть

Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме

Пенсионерка пришла на церковную службу в одежде с неприличным дизайном и стала объектом насмешек в сети. Соответствующий пост опубликован на портале Reddit.

Анонимный автор опубликовал снимок, на котором запечатлена неизвестная женщина, сидящая в храме. На размещенном кадре видно, что пенсионерка одета в ярко-красный свитер с непристойным рисунком в виде мужского полового органа зеленого цвета.

Фото: Reddit

«Бедная бабушка», — гласит описание к публикации, которая набрала тысячи просмотров на сайте. Юзеров рассмешило изображение, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях: «Наверное, она подумала, что это грибы», «Лучшая — пришла в церковь в кофте с пенисами», «Это случайность или она все спланировала?», «Издалека принт похож на огурцы или деревья».

Ранее «Скотч» сообщал, что 20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз.

«Они так натурально выглядят, что ни один визажист не может догадаться, что у меня накачанные губы», — поделилась Анна.