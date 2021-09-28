Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)

Волонтеры выхаживают животных, которые травмированы и не смогут выжить в природе

Волонтер из Киева Кирилл Талер в своей квартире устроил единственный в Украине частный приют для ежей. Об этом пишет Большой Киев.

Кирилл вместе с коллегой Соломией в своей «Першій приватній їжакарні» выхаживают животных, попавших в беду.

Ежами Кирилл Талер заинтересовался еще в 2015-2016 годах. Тогда он абсолютно ничего о них не знал. Как рассказал Кирилл, он исследовал тему ежей и наткнулся на польский приют, который занимается их реабилитацией. Потом поехал на лето из Киева в Глеваху, где была целая армия ежей. Это были первые шаги в изучении этих животных.

История приюта началась в 2017 году с совершенно крошечного ежика, которого случайно подобрали и ухаживали. Звали его Глюча.

«Это была удивительно злобная тварь, которая ненавидела людей и все живое. Он оттачивал различные техники нападения - внезапно вылетал из кухни и бросался на нас, или тихо, как змея, крался сзади, чтобы цапнуть за ногу. Вообще за годы работы с ежами я понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе - одиночка, ему никто не нужен. Но бывают исключения - очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки», - рассказал волонтер.

Приют был создан не для разведения, а для спасения и реабилитации. Поэтому всех ежей, которые могут жить в природе, здесь выпускают. В идеале - на частном участке, в саду, а если такого места не нашлось, пригодится городской парк подальше от дороги.

В качестве домашнего любимца в дома людям пристраивают только тех «выпускников» приюта, которые не смогут жить на свободе. Например, ежик без лапки, или ежики с другими травмами, которые в природе не выживут.

Уход за здоровыми ежами не такой уж и сложный: кормить мясом или специальным паштетом, убирать. И никакого молока! Коровье молоко вредно для ежей.

Кирилл обдумывает и расширение приюта. Идеально, чтобы это был дом в сельской местности.