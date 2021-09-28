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    Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)

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    Оказывается, в основном характер у ежей плохой Фото: Большой Киев - Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)

    Оказывается, в основном характер у ежей плохой

    Фото: Большой Киев

    Волонтеры выхаживают животных, которые травмированы и не смогут выжить в природе

    Волонтер из Киева Кирилл Талер в своей квартире устроил единственный в Украине частный приют для ежей. Об этом пишет Большой Киев.

    Кирилл вместе с коллегой Соломией в своей «Першій приватній їжакарні» выхаживают животных, попавших в беду.

    Ежами Кирилл Талер заинтересовался еще в 2015-2016 годах. Тогда он абсолютно ничего о них не знал. Как рассказал Кирилл, он исследовал тему ежей и наткнулся на польский приют, который занимается их реабилитацией. Потом поехал на лето из Киева в Глеваху, где была целая армия ежей. Это были первые шаги в изучении этих животных.

    История приюта началась в 2017 году с совершенно крошечного ежика, которого случайно подобрали и ухаживали. Звали его Глюча.

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    Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)
    Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)
    Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)
    Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)

    «Это была удивительно злобная тварь, которая ненавидела людей и все живое. Он оттачивал различные техники нападения - внезапно вылетал из кухни и бросался на нас, или тихо, как змея, крался сзади, чтобы цапнуть за ногу. Вообще за годы работы с ежами я понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе - одиночка, ему никто не нужен. Но бывают исключения - очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки», - рассказал волонтер.

    Приют был создан не для разведения, а для спасения и реабилитации. Поэтому всех ежей, которые могут жить в природе, здесь выпускают. В идеале - на частном участке, в саду, а если такого места не нашлось, пригодится городской парк подальше от дороги.

    В качестве домашнего любимца в дома людям пристраивают только тех «выпускников» приюта, которые не смогут жить на свободе. Например, ежик без лапки, или ежики с другими травмами, которые в природе не выживут.

    Уход за здоровыми ежами не такой уж и сложный: кормить мясом или специальным паштетом, убирать. И никакого молока! Коровье молоко вредно для ежей.

    Кирилл обдумывает и расширение приюта. Идеально, чтобы это был дом в сельской местности.

    Теги: животные
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    Киевлянин устроил уникальный приют для ежей (фото)