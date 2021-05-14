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    Модный бренд выпустил дождевик для собак (фото)

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    Модный бренд выпустил дождевик для собак (фото)

    Пока что новинка есть только в размере для маленьких питомцев

    Prada дополнили свою линию одежды и аксессуаров для домашних животных, которую запустили в 2020 году, плащом-дождевиком из нейлона.

    У черного дождевика есть съемный капюшон и логотип Prada на спине. Плащ рассчитан на небольших собак, поскольку в ширину насчитывает 24 см, а в высоту — 42 см.

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    Модный бренд выпустил дождевик для собак (фото)
    Модный бренд выпустил дождевик для собак (фото)

    Сейчас в продаже дождевик есть на гонконгском сайте Prada, где его стоимость составляет 4 000 гонконгских долларов Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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