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    На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа

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    На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа

    Красота — страшная сила

    Большинство девушек не представляют свою жизнь без косметики и утреннего ритуала наведения красоты. Сделать ровный тон, припудриться, накрасить губы и ресницы… Макияж — это искусство, которое не терпит спешки. В этом убедилась главная героиня этого материала.

    Пользовательница TikTok под ником roomeyroo призвала всех представительниц прекрасного пола никогда не торопиться во время нанесения косметики, иначе это может привести к плачевным результатам. В доказательство своих слов девушка рассказала, как случайно оторвала почти все ресницы на одном глазу, слишком резко дернув щипцами для завивки.

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    На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа
    На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа
    На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа
    На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа

    Ролик под названием «Они же отрастут снова? Боль. Кто-нибудь, помогите мне» набрал более 2,7 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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