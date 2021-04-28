На это больно смотреть. Девушка показала, почему нельзя торопиться во время макияжа

Красота — страшная сила

Большинство девушек не представляют свою жизнь без косметики и утреннего ритуала наведения красоты. Сделать ровный тон, припудриться, накрасить губы и ресницы… Макияж — это искусство, которое не терпит спешки. В этом убедилась главная героиня этого материала.

Пользовательница TikTok под ником roomeyroo призвала всех представительниц прекрасного пола никогда не торопиться во время нанесения косметики, иначе это может привести к плачевным результатам. В доказательство своих слов девушка рассказала, как случайно оторвала почти все ресницы на одном глазу, слишком резко дернув щипцами для завивки.

Ролик под названием «Они же отрастут снова? Боль. Кто-нибудь, помогите мне» набрал более 2,7 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.