Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой

Совместная модель вышла специально ко Дню отца

Спортивный бренд New Balance совместно с Miller Lite выпустил Shoezie — кроссовку для пивной банки.

Название — отсылка к термину koozie, обозначающему рукав для банки с напитком, который не дает ей быстро нагреваться. Кроссовка выполняет ту же функцию, а еще делает банку более устойчивой. Дизайн кроссовки разработан на основе модели New Balance 624, а по расцветке она повторяет банку Miller Lite.

Совместная модель кроссовки для пива вышла специально ко Дню отца, который в США и некоторых других странах отмечают 20 июня. «Вместе мы хотим поблагодарить всех пап за то, что они стригли газон, жарили на гриле идеальное мясо, возились собакой», — сказала об идее коллаборации София Колуччи, глава маркетинга компании Miller.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».