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    Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой

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    Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой

    Совместная модель вышла специально ко Дню отца

    Спортивный бренд New Balance совместно с Miller Lite выпустил Shoezie — кроссовку для пивной банки.

    Название — отсылка к термину koozie, обозначающему рукав для банки с напитком, который не дает ей быстро нагреваться. Кроссовка выполняет ту же функцию, а еще делает банку более устойчивой. Дизайн кроссовки разработан на основе модели New Balance 624, а по расцветке она повторяет банку Miller Lite.

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    Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой
    Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой
    Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой

    Совместная модель кроссовки для пива вышла специально ко Дню отца, который в США и некоторых других странах отмечают 20 июня. «Вместе мы хотим поблагодарить всех пап за то, что они стригли газон, жарили на гриле идеальное мясо, возились собакой», — сказала об идее коллаборации София Колуччи, глава маркетинга компании Miller.

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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    Модный бренд выпустил кроссовку для банки с газировкой