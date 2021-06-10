Британский парикмахер подобрал лучшие стрижки для каждого типа волос

Владелец лондонского салона красоты продемонстрировал, каким образом он подстриг четырех клиенток с разной структурой волос

Британский парикмахер назвал стрижки, которые наилучшим образом подойдут для каждого типа волос. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Владелец лондонского салона красоты Майкл Кларк (Michael Clarke) продемонстрировал, каким образом он подстриг четырех клиенток с разной структурой волос. Так, например, педагогу Андрее Сандон (Andreea Sandor) с густыми, длинными и вьющимися волосами специалист порекомендовал градуированную стрижку с укороченными передними прядями. «Такая прическа и без укладки выглядит красиво на волосах, которые имеют склонность "пушиться"», — пояснил эксперт.

В то же время журналистке Полли Сэйер (Polly Sayer) с сухими волосами, которые долго отрастают и не поддаются укладке, Кларк сделал градуировку передних прядей, а основную часть прически подстриг слоями. Кроме того, британец немного подровнял концы, не укорачивая при этом длину волос. Таким образом ему удалось создать эффект дополнительного объема.

Согласно материалу, обладательнице тяжелых и бесформенных волос Молли Мур (Mollie Moore) парикмахер посоветовал отказаться от стрижки по одной длине. Вместо этого специалист сделал блогерше многослойную прическу и филировку концов, чтобы добиться мягкого контура.

Последней посетительнице Алисе Сампо (Alice Sampo) с тонкими и тусклыми волосами Кларк предложил аналогичную стрижку для придания естественного объема. При этом он подстриг пряди женщины сухими, чтобы сохранить их длину.

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