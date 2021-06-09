Американец превратил самолет на комфортабельный дом на колесах для путешествий с семьей (фото)

В 2019 году Джино, владеющий компанией по утилизации самолетов, купил Douglas DC-3 1943 года выпуска

Когда ветеран ВВС из Нэшвилла (США) по имени Джино Луччи садится за руль своего дома на колесах, он легко забывает, где находится. Все потому, что автомобиль частично сконструирован из настоящего самолета.

В 2019 году Джино, владеющий компанией по утилизации самолетов, купил Douglas DC-3 1943 года выпуска, который использовался во время Второй мировой войны, и переделал его в дом на колесах площадью 28 квадратных метров для путешествий по стране со своей семьей.

Джино еще в детстве мечтал превратить самолет в дом на колесах, и это желание последовало за ним и во взрослую жизнь. Мужчина выбрал Douglas DC-3, потому что он был достаточно маленьким, для того, чтобы стать транспортным средством, способным поместиться на дорогах.

«После года переговоров я купил самолет по цене подержанной машины. Самолет был поврежден в результате торнадо, поэтому его нельзя было починить», — сказал Джино.

На переделку самолета в дом на колесах американец потратил около года. Внутри транспортного средства Джино установил детали от множества старых самолетов: выключатели света, систему внутренней связи и декоративное нефункциональное рулевое колесо второго пилота. Также мужчине пришлось установить несколько деталей от старого грузового автомобиля. Кроме того, Джино поставил смесители для ванной, обустроил спальню и кухню, на которой поставил микроволновую печь, плиту, духовку и холодильник, пишет Insider.

Несмотря на уникальную форму и внешний вид дома на колесах, Джино смог зарегистрировать его как автодом класса А, а это значит, что по закону мужчине разрешено водить его во всех 50 штатах. После завершения переделки Джино и его семья уже съездили в пару путешествий по США. В ближайшем будущем они планируют еще несколько поездок.

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