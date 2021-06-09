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    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории

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    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории
    •  glavcom.ua
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    Удивительные старые вещи

    Смотреть на вещи из прошлого, даже не очень далекого, всегда интересно: ведь все они будто рассказывают какую-то маленькую историю об их владельце или о событиях, которые с ним происходили.

    В этой подборке мы собрали для вас фото потрепанных временем старых вещей, истории которых интригуют и удивляют.

    «Карманные часы моего прадеда вместе с немецкой пулей», «Один из старейших в мире знаков «Остерегайтесь собак», найденный в руинах Помпеи (Италия)», «Лестница на Великой Китайской стене. Интересно, сколько людей по ней ходило?», «Скульптура Иисуса на заброшенном кладбище в Польше, которая медленно поглощается деревом», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Фото старых вещей, рассказывающих удивительные истории