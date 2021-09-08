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    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра

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    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра

    15 фотоулик, доказывающих «сбои в матрице»

    Вот вы наверняка думаете, что человечество обладает монополией на словосочетание «технические сбои», так как оно связано с рукотворными цифровыми механизмами? Но не тут-то было! Природа глючила еще задолго до того, как это стало мейнстримом, и глючит до сих пор.

    А так называемые глитч-эффекты, созданные человеком, это лишь жалкая пародия, а неповторимые оригиналы принадлежат окружающему нас миру!

    Перед вами 15 фотоулик, указывающих на то, что «сбои в матрице» случаются не только в виртуальном мире, но и в реальном.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра
    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: шутки курьез
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    На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра