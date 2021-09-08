На этих фото мир выглядит словно плохо прорисованная компьютерная игра

15 фотоулик, доказывающих «сбои в матрице»

Вот вы наверняка думаете, что человечество обладает монополией на словосочетание «технические сбои», так как оно связано с рукотворными цифровыми механизмами? Но не тут-то было! Природа глючила еще задолго до того, как это стало мейнстримом, и глючит до сих пор.

А так называемые глитч-эффекты, созданные человеком, это лишь жалкая пародия, а неповторимые оригиналы принадлежат окружающему нас миру!

Перед вами 15 фотоулик, указывающих на то, что «сбои в матрице» случаются не только в виртуальном мире, но и в реальном.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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