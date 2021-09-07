Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото

Подборка провальных случаев

Каждая творческая личность мечтает о свободе действий, чтобы можно было воплотить все свои шальные мысли. И при этом не думать, кто заплатит за расходный материал, кто потом это купит, как отреагируют остальные.

Мелочи житейские, бытовуха – фу такое! Не мешайте творцу творить и просто восторгайтесь результатом! Как не можете? А вы постарайтесь, постарайтесь! Наверняка и на такой товар найдется покупатель.

«Ступеньки для любителей изящного мазохизма», «Простите, а как в ванну залезать? При помощи альпинистского снаряжения?», «Жилье со встроенной техникой — это всегда солидно», «Логово четкого пацана видно сразу», «Тщетная попытка вылечить одиночество при помощи искусства», «Комфортный диванчик в зеленых тонах», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.