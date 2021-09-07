  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото

    Подборка провальных случаев

    Каждая творческая личность мечтает о свободе действий, чтобы можно было воплотить все свои шальные мысли. И при этом не думать, кто заплатит за расходный материал, кто потом это купит, как отреагируют остальные.

    Мелочи житейские, бытовуха – фу такое! Не мешайте творцу творить и просто восторгайтесь результатом! Как не можете? А вы постарайтесь, постарайтесь! Наверняка и на такой товар найдется покупатель.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото
    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото

    «Ступеньки для любителей изящного мазохизма», «Простите, а как в ванну залезать? При помощи альпинистского снаряжения?», «Жилье со встроенной техникой — это всегда солидно», «Логово четкого пацана видно сразу», «Тщетная попытка вылечить одиночество при помощи искусства», «Комфортный диванчик в зеленых тонах», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

    Читайте также: ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Что бывает, когда дизайнерам дают полную свободу и убирают контроль. Курьезные фото